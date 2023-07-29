В Тюмени проходит празднование 437-летия города

В Тюмени 29 июля проходит празднование 437-летия со дня основания города. Праздничные мероприятия начались с 12:00 и завершатся в 22:00 фейерверком на набережной реки Туры. С Днем города тюменцев поздравили метсные политики.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что считает Тюмень самым лучшим городом на Земле. «Здесь живут люди особой закалки: работящие, умные, добрые. Наши предки были отличными мастерами, щедрыми меценатами, строящими школы и больницы, храмы и библиотеки, они были доблестными воинами и настоящими тружениками»,— отметил глава региона.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что столица области с момента своего основания прошла «долгий путь развития». Мэр Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что на протяжении четырех веков горожане вместе «строят, сохраняют добрые традиции и развивают новые технологии».

Напомним, в день празднования 437-летия в Тюмени запретили продажу алкоголя, и частично запретили пользоваться электросамокатами. На время проведения культурно-массовых мероприятий перекрыли ряд улиц и закрыли парковки. На площади 400-летия города вечером выступит группа «Любэ».

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