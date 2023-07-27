В Тюмени 29 июля в День города запретили продажу алкоголя

В день празднования 437-летия Тюмени, 29 июля, запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

По данным администрации, запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и организациях беспошлинной торговли. Кроме того, ограничение не действует на розничную продажу пива и пивных напитков в заведениях общественного питания.

Напомним, на время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине Тюмени, перекроют ряд улиц и закроют парковки. 29 июля на площади 400-летия города вечером выступит группа «Любэ», а в 22:00 состоится праздничный салют.