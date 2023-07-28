В Тюмени 29 июля в День города частично запретят пользоваться электросамокатами

В день празднования 437-летия Тюмени, 29 июля, будут введены зоны запрета использования электросамокатов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Пользоваться электросамокатами будет запрещено с 06:00 29 июля до 01:00 30 июля на следующих участках города:

в пешеходной зоне на улицах Челюскинцев, Ленина, Казанской, Ямской;

на левом и правом берегах набережной реки Туры;

в ряде парков, скверов, бульваров, которые будут отмечены в мобильных приложениях.

Напомним, в день празднования 437-летия Тюмени, 29 июля, запретят продажу алкоголя. На время проведения культурно-массовых мероприятий перекроют ряд улиц и закроют парковки. На площади 400-летия города вечером выступит группа «Любэ», а в 22:00 состоится праздничный салют.

Полина Хабарова

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