В Тюмени 29 июля в День города перекроют улицы в центре города и закроют парковки

На время проведения культурно-массовых мероприятий 29 июля, посвященных 437-й годовщине Тюмени, перекроют ряд улиц и закроют парковки. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

На время движения колонны парада красных машин с 12:00 до 14:00 будут перекрыты следующие участки:

ул. Республики (от здания № 142 до пересечения с ул. Челюскинцев);

ул. Челюскинцев (от ул. Республики до ул. Ленина);

ул. Ленина (от ул. Челюскинцев до ул. Мориса Тореза);

ул. Мориса Тореза (от ул. Ленина до парковки в районе ТЦ «Рентал»);

проезд от парковки в районе ТЦ «Рентал» до ул. Мориса Тореза;

ул. Мориса Тореза до ул. Республики;

ул. Республики (от ул. Мориса Тореза до здания № 142 по ул. Республики).

Движение всех видов транспорта будет прекращено на следующих участках:

ул. Республики (от ул. Челюскинцев до ул. Ямской);

ул. Ямская (от ул. Республики до ул. Казанской);

ул. Казанская (от ул. Ямской до ул. Луначарского);

ул. Луначарского (от ул. Казанской до ул. Республики);

ул. Володарского (с 15:00 29 июля до 13:00 30 июля от ул. Семакова до ул. Республики);

ул. Береговая (от ул. Ангарской до ул. Поперечной);

ул. Ангарская (от ул. Береговой до ул. Большой Заречной);

ул. Щербакова (от ул. Береговой до ул. Большой Заречной);

ул. Красноармейская (от ул. Береговой до ул. Большой Заречной);

ул. Поперечная (с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля от ул. Береговой до ул. Большой Заречной);

ул. Володарского (с 08:00 до 21:00 29 июля от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной);

ул. Механическая (с 06:00 29 июля до 03:00 30 июля от дома № 31 до ул. Максима Горького).

Будет запрещено использование парковок, расположенных на следующих участках:

многоуровневая парковка на ул. Республики в районе Никольского моста (с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля);

подземная парковка на ул. Механическая в районе площади 400-летия Тюмени (с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля);

ул. Республики в районе здания тюменского технопарка в период (с 07:00 до 18:00 29 июля);

в районе ТЦ «Рентал» (ул. Мориса Тореза) (с 08:00 до 13:00 29 июля);

ул. Республики в районе здания № 129 в период (с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля).

Напомним, в Тюмени на Дне города 29 июля выступит группа «Любэ». Выступление пройдет вечером на площади 400-летия Тюмени. 29 июля в день 437-летия города состоится парад красных машин, полумарафон. Также на набережной пройдет фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная Классика», на пешеходной улице Дзержинского пройдет фестиваль деревянного зодчества. Главная площадка празднования — площадь 400-летия. На ней в течении дня будут выступать различные творческие коллективы.

Полина Хабарова

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