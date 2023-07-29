Захарова: Россия получила около 30 мирных инициатив по Украине

Россия по официальным и неофициальным каналам получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия—Африка. От каких стран поступали инициативы, она не уточнила.

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка тридцати, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями»,— рассказала госпожа Захарова в интервью ТАСС.

Она утверждает, что Россия не отказывалась от переговоров. «Даже тогда, когда понимали, что вряд ли они принесут какую-то добавленную стоимость, но такой шанс всегда давали партнерам или вообще ситуации»,— уверяет официальный представитель МИД РФ.

16 июня делегация семи африканских стран представила свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому. В план включили десять пунктов, но не упомянули вывод российских войск с территорий, которые Украина считает своими и на чем настаивает господин Зеленский.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия—Африка. Во время него президент Владимир Путин заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, а весной 2022 года даже отводила войска из-под Киева, чтобы создать условия для мирного договора.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер