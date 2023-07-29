Песков анонсировал заявление по итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине

Президент Владимир Путин и лидеры африканских стран примут совместное заявление по итогам прошедших накануне переговоров по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, документ сейчас готовится.

«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено»,— сказал господин Песков журналистам, не приведя подробностей (цитата по ТАСС).

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия—Африка. Вчерашняя встреча длилась до двух часов ночи, господин Путин называл ее продуктивной. Во время нее он заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, а весной 2022 года даже отводила войска из-под Киева, чтобы создать условия для мирного договора.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-3».

Лаура Кеффер