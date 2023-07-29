Павлюченкова подтвердила, что ее не пустили на турнир в Праге

Анастасия Павлюченкова подтвердила, что ее не допустили до участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге. О том, что сотрудники пограничной службы Чехии отказали российской теннисистке во въезде, стало известно накануне, но ее имя не называлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Анастасия Павлюченкова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на Открытом чемпионате США»,— написала Павлюченкова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Турнир в Праге относится к категории WTA 250, он пройдет с 31 июля по 6 августа. Призовой фонд составит $259,3 тыс.

Павлюченковой 32 года, она занимает 98-ю строчку в рейтинге WTA. В 2021 году россиянка прошла в финал Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

На прошлой неделе российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу, назвав ее пребывание в стране нежелательным. В польском МВД сказали, что ей было отказано по соображениям «госбезопасности и охраны общественного порядка».

Лаура Кеффер