Российскую теннисистку не пустили в Чехию для участия в турнире WTA

Сотрудники пограничной службы Чехии отказали теннисистке из России во въезде в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open. Об этом сообщили организаторы турнира, не называя имени российской спортсменки.

Как передает Ceskenoviny, погранслужба в аэропорту Праги сообщила теннисистке о запрете на въезд, она уже покинула территорию страны. По словам организатора турнира Мирослава Малы, она стала первой из российских теннисисток, прибывшей на Турнир. Остальным участницам из РФ и Белоруссии уже сообщили, что они «могут не приезжать на соревнования».

22 июля российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу, назвав ее пребывание в стране нежелательным. В польском МВД сообщили, что ей было отказано по соображениям «госбезопасности и охраны общественного порядка». Она должна была участвовать в турнире WTA 250.