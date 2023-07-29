Школьники в Киевской области с сентября возобновят обучение в очном формате

В Киевской области школьники с 1 сентября вернутся на занятия в очном режиме, сообщила замначальника областной военной администрации Жанна Осипенко. По ее словам, образовательные учреждения уже обустроены 1249 укрытиями для более чем 260 тыс. человек.

«С 1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения (школ.— "Ъ") укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях — простейшие укрытия, также есть 126 противорадиационных»,— уточнила госпожа Осипенко (цитата по «Вечернему Киеву»).

По данным «Учебы 24» (украинский «24 канал») на 28 февраля 2023 года, на Украине онлайн училось 42% детей, 29% — по смешанной форме, 26% постоянно ходили в школы и детские сады. В Киеве более половины детей занимались как онлайн, так и по смешанной форме, почти 40% посещали образовательные учреждения постоянно. В западных регионах исключительно дистанционно училось 10% детей. Вообще не посещало школы и детские сады на тот момент 8% детей.

На фоне военной операции ряд школ в регионах России, расположенных рядом с районами боевых действий, перевели на дистанционное обучение. Выпускникам в Курской, Белгородской и Брянской областях в этом году разрешили получить аттестат без сдачи ЕГЭ. Белгородские школы начнут новый учебный год в очном формате.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер