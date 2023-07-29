Меморандум по итогам встречи Путина с лидерами Африки по Украине не планируется

Президент Владимир Путин и представители африканской миссии по урегулированию на Украине не намерены подписывать меморандум по итогам переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет. Таких планов нет»,— сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия—Африка. В ходе него господин Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Владимир Путин утверждает, что «некоторые силы на Западе» долгие годы готовились к гибридной войне с Россией. По его словам, для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом. Была принята итоговая декларация, в ней об Украине речи не шло.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда—2».

Лаура Кеффер