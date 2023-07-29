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Глава Пентагона: США контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон контактирует с Москвой по поводу проведения операций в воздушном пространстве Сирии. Он подчеркнул, что США продолжат проводить операции в Сирии так, как всегда делали это.

Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters

Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters

«Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности»,— сказал господин Остин по итогам переговоров США и Австралии в Брисбене (цитата по ТАСС).

США и Россия последние недели регулярно обмениваются обвинениями в опасных сближениях российских истребителей и американских беспилотников. Как утверждает Минобороны РФ, только за июнь возглавляемой США коалицией было совершено 315 нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации.

Очередное опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции во главе США и российского истребителя Су-34 произошло в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка утром 28 июля на высоте около 5 тыс. м, сообщил Центр по примирению враждующих сторон (подчиняется Минобороны РФ).

Кроме того, по данным Центра, 27 июля в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама российский беспилотник «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления в Сирии.

О конфликтных ситуациях в Сирии — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Эрдни Кагалтынов

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