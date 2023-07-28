Белый дом об обстреле Таганрога: США не поощряют ударов по России

США не поощряют ударов по территории России и не содействуют им, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обстрел Таганрога. Вопрос, является ли ракетный обстрел города частью контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ), он переадресовал украинской стороне.

«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем (нанесению.— "Ъ") ударов внутри России»,— заявил господин Кирби на регулярном брифинге (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 28 июля, по версии Следственного комитета РФ (СКР), над жилыми кварталами Таганрога сдетонировала ракета, которую применили ВСУ. По разным данным, пострадали от 13 до 16 человек. По факту ракетной атаки СКР возбудил уголовное дело о теракте.

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