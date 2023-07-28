В Ейском районе мощный шторм разрушил дорогу

Дорогу от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки в Ейском районе размыло из-за подъема уровня воды в Азовском море. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава района Роман Бублик.

«Постоянно нахожусь на связи с ЕДДС и службой спасения. На данный момент датчики уровня воды не дошли до критической отметки, но мы готовы у любому исходу событий. Мои заместители и главы поселений в полной готовности»,— заявил Роман Бублик.

Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ейского района отметил, что на участке организовано реверсивное движение, местные жители оповещены о произошедшем.

В пятницу, 28 июля, из-за сильнейшего шторма оказались затоплены пляжи в Новороссийске и Сочи. Ранее в Анапе, Сочи и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения. Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах.

Тат Гаспарян

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