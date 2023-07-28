Из-за сильного шторма в Новороссийске и в Сочи затоплены пляжи

В пятницу, 28 июля, из-за сильнейшего шторма оказались затоплены пляжи в Новороссийске и в Сочи. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.

Так, в Новороссийске смыло пляж Широкая балка (село Широкая Балка).

В Сочи, по свидетельству отдыхающих, на пляже «Бриз» волны смыли в море лоток с мороженым, бунгало, а также пляжное оборудование.

Ранее в Анапе, Сочи и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения. Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах.

Тат Гаспарян

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