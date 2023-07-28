Подростка смыло в море огромной волной в Сириусе

Около часа потребовалось спасателям для того, чтобы вытащить из моря мальчика, которого унесло волной в море в Сириусе. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в Telegram-каналах.

Свидетели сняли на видео момент спасения мальчика на одном из пляжей в ФТ Сириус. Трое спасателей смогли достать из бушующего моря ребенка, после чего его передали медикам.

В пятницу, 28 июля, в Ейском районе Краснодарского края размыло дорогу на участке от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки.

Из-за сильнейшего шторма оказались затоплены пляжи в Новороссийске и Сочи. Ранее в Анапе, Сочи и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения. Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах.

Тат Гаспарян

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