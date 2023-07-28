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Коммерсантъ FM
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США сняли санкции с бывшего вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило об исключении из санкционного списка бывшего первого заместителя президента «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике бельгийца Дидье Касимиро. Ограничения были введены в 2020 году.

18 февраля 2020 года CША ввели санкции в отношении швейцарской компании Rosneft Trading (трейдинговая компания «Роснефти»). В SDN-List был внесен Дидье Касимиро, который также занимал должность председателя совета директоров Rosneft Trading. Ограничения обосновали посредничеством компании в продаже венесуэльской нефти.

В мае 2022 года Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что пять иностранных вице-президентов «Роснефти» покинули компанию из-за санкций Евросоюза, запрещающих гражданам Европы работать с российской компанией. По данным изданий, среди ушедших в отставку оказался Дидье Касимиро. В обновленном списке совета директоров компании, обнародованном в конце июня, его уже не было.

Лусине Баласян

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