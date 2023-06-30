Председателем совета директоров «Роснефти» избран экс-министр энергетики Катара

«Роснефть» утвердила состав совета директоров (СД), в который вошли представители Индии, Филиппин и Катара. Председателем совета директоров был избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, экс-министр энергетики и промышленности Катара. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Акционеры решили утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещенную акцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronald Zak / AP Фото: Ronald Zak / AP

В прошлом господин Аль-Сада также был председателем правления Qatar Petroleum (сейчас — QatarEnergy). Сейчас он возглавляет попечительский совет Университета науки и технологий Дохи.

Среди тех, кто вошел в СД «Роснефти»,— Говинд Коттис Сатиш, управляющий директор индийской ValPro, оказывающей консалтинговые услуги для бизнеса в сфере IT. Еще одним членом совета директоров стал Виктор Мартынов — ректор РГУ имени Губкина, также входящий в совет директоров «Газпрома».

В СД сохранили свои места глава филиппинской Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро Акино-мл., представители катарской Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, академик РАН Александр Некипелов, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

«Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составит 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату — 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год»,— прокомментировала компания размер утвержденных дивидендов.

Ранее совет директоров возглавлял Тайеб Бельмахди, бывший топ-менеджер Qatar Energy. Также в СД входили экс-глава Красноярского края, а ныне представитель региона в Совфеде Александр Усс и президент Национальной ассоциации горных инженеров Владимир Литвиненко.

Тайеб Бельмахди сменил на посту председателя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которому после пяти лет работы пришлось уйти на фоне западных санкций против РФ из-за военных действий на Украине. Источники «Ъ» сообщали в марте, что господин Бельмахди принял решение покинуть совет после истечения срока полномочий по собственному желанию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свой в Доху».

Полина Мотызлевская