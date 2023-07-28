Новый советник губернатора Ленобласти Брицун будет курировать подшефный Енакиево в ДНР

Назначенный накануне советником губернатора Ленинградской области Алексей Брицун рассказал «Ъ-СПб», что в новой должности он будет заниматься, в том числе, «координацией действий» в Енакиево — подшефном региону городе в Донецкой народной республике — по тем вопросам, которые взяла на себя область по поручению президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Брицун / Аккаунт в Telegram Фото: Алексей Брицун / Аккаунт в Telegram

«Задачи будем решать как в самом регионе, так и на территории подшефного города во время длительных командировок»,— пояснил господин Брицун.

По его словам, уже сейчас он приступил к решению задач, которые связаны с организацией многофункционального центра на территории Енакиево. «Данный центр будет постепенно наращиваться»,— заявил он.

Советник также отметил, что уже состоялось несколько рабочих встреч с вице-губернаторами по различным вопросам, которые сегодня нужно координировать в Енакиево.

Ранее Алексей Брицун возглавлял администрацию Волховского муниципального района Ленобласти. Он окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургскую юридическую академию. Работал в Департаменте федеральной госслужбы занятости населения по области, главой региональной Госинспекции труда и председателем комитета по труду и занятости Ленобласти.

Отметим, что 12 июня министром строительства и ЖКХ в Донецкой народной республике был назначен бывший руководитель Госстройнадзора по Ленинградской области Николай Циганов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что контрольный комитет и счетная палата 47-го региона проверят эффективность расходования средств, выделенных в прошлом году на восстановление Енакиево. Также стало известно, что в 2023 году Ленобласть потратит более 2 млрд рублей из регионального бюджета на «восстановлении агломерации Енакиево и Октябрьского микрорайона в Мариуполе».

Андрей Кучеров

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