Экс-глава Госстройнадзора Ленобласти стал министром в ДНР

Бывший руководитель Госстройнадзора по Ленинградской области Николай Циганов назначен министром строительства и ЖКХ в Донецкой Народной Республике. Соответствующий указ в понедельник, 12 июня, подписал врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает 47.ru.

Главой областного Госстройнадзора господин Циганов работал до лета 2022 года. После этого он был назначен представителем губернатора Ленобласти в ДНР, где занимался восстановлением подшефного региону города Енакиева, а позже — Мариуполя.

Действие указа о новом назначении Николая Циганова начинается со дня его подписания, уточняется в сообщении.

В декабре прошлого года ленинградский чиновник рассказывал областному порталу, как попал под обстрел в Донецке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-заместитель главы комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Шустрова поменяла место работы в Смольном, перейдя на аналогичную должность заместителя в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Также сообщалось, что новым вице-губернатором Петербурга стала Наталья Чечина, ранее трудившаяся главой комитета территориального развития, а до этого руководившая Горизбиркомом.

Подробнее о новых кадровых перестановках в Смольном и перераспределении обязанностей вице-губернаторов читайте в материале «Внутреннюю политику приправили избирательным опытом».

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