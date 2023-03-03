Власти Ленобласти проверят расходование средств, направленных на восстановление Енакиево в ДНР

Контрольный комитет и счетная палата региона проверят эффективность расходования средств, выделенных в 2022 году на восстановление города Енакиево в ДНР. Соответствующее поручение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«В прошлом году область профинансировала восстановительные работы в городе на 890 млн рублей. Планируемая общая сумма на 2023 — 2 065 млн рублей из областной казны и внебюджетных источников»,— написал в своем Telegram-канале господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в 2023 году Ленобласть потратит более 2 млрд руб. из регионального бюджета на «восстановлении агломерации Енакиево и Октябрьского микрорайона в Мариуполе».

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