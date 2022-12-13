Ленобласть потратит на помощь вновь присоединенным территориям более 2 млрд рублей

В следующем году на помощь Енакиево и Мариуполю Ленинградская область потратит более 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей ежегодной пресс-конференции.

750 млн рублей на эти цели заложено в бюджете региона на 2023 год. «Это тот минимум, который мы гарантировано потратим»,— уточнил губернатор.

Еще 2,3 млрд региону готов выделить федеральный бюджет с условием, что деньги будут освоены до 1 апреля 2023 года. «Сначала было даже желание отказаться. Но, проанализировав предложение, мы оценили, что 1,3 млрд мы освоим»,— добавил господин Дрозденко. Речь идет о восстановлении агломерации Енакиево и Октябрьского микрорайона в Мариуполе.

Александра Тен

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