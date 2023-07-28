Выручка Hermes по итогам полугодия выросла на 25%

По итогам первого полугодия выручка французского производителя товаров класса люкс Hermes выросла на 25% в годовом исчислении и составила €6,698 млрд. Росту показателя способствовало восстановление оптовых продаж и продаж в магазинах в странах Азии. Наиболее активно росли продажи в Китае, Сингапуре, Таиланде, Австралии и Южной Корее.

Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила €2,2 млрд, в то время как в 2022 году за первые шесть месяцев года этот показатель составлял €1,64 млрд. Продажи в самом крупном для Hermes секторе кожаных изделий за полугодие выросли на 20,8%, до €2,78 млрд. Среди остальных секторов наибольший процентный рост в годовом исчислении у готовой одежды и аксессуаров — 34,8%, до €1,9 млрд.

Сильные результаты и во втором квартале. Выручка выросла на 28% в годовом исчислении и достигла €3,32 млрд. Опять по продажам лидировала Азия, где этот показатель за три месяца вырос на 32,3% в годовом исчислении. И наиболее устойчивая тенденция роста наблюдается в Китае, в котором жизнь нормализуется после снятия жестких антиковидных ограничений.

Комментируя результаты компании, ее глава Аксель Дюма отметил, что «в сложные финансовые времена люди ищут качества и, возможно, нам достается от этого часть выгоды». По словам господина Дюма, популярности продукции Hermes способствует «рост численности среднего класса и изменение демографии в Азии и США». «Средний класс становится моложе, многочисленнее и богаче»,— говорит он, добавляя, что эти люди покупают не только сумочки, им интересна качественная и дорогая обувь, ювелирные изделия, готовая одежда. Так, во втором квартале продажи ювелирных изделий выросли на 36,1% в годовом исчислении, готовой одежды — на 35,1%, текстиля и изделий из шелка — на 25,8%.

Акции Hermes после публикации отчетности показывают рост на 3,79%. При этом у крупнейшего производителя товаров класса люкс LVMH акции падают третий месяц подряд на фоне снижения спроса на ее продукцию в США, а также слабых показателей в Китае. После публикации отчетности два дня назад акции LVMH упали на 4,5%.

Алена Миклашевская