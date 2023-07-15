На Дне города в Тюмени 29 июля выступит группа «Любэ»

В Тюмени на Дне города 29 июля выступит группа «Любэ», сообщил в своем Telegram-канале мэр Руслан Кухарук. Выступление пройдет вечером на площади 400-летия Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«А в 22:00 еще один подарок от меценатов — благотворительного фонда "Золотые ворота Сибири" жители Тюмени станут свидетелями красочного праздничного салюта в честь бессмертного подвига тюменцев в годы войны и героев специальной военной операции»,— добавил господин Кухарук.

По словам Руслана Кухарука, выступление «Любэ» профинансирует застройщик «Страна Девелопмент». 29 июля в день 437-летия города состоится парад красных машин, полумарафон. Также на набережной пройдет фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная Классика», на пешеходной улице Дзержинского пройдет фестиваль деревянного зодчества. Главная площадка празднования — площадь 400-летия. На ней в течении дня будут выступать различные творческие коллективы.

Напомним, в этом году в Тюмени отказались от традиционного праздничного фейерверка на набережной в День Победы. Власти объяснили это «вопросами безопасности».

Полина Хабарова

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