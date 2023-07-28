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Свойства металлов

Задачи и проекты главной отрасли экономики Южного Урала

Существующие экономические условия поставили перед металлургическими компаниями ряд непростых вопросов, в числе которых поиск путей для достижения технологического суверенитета, снижение зависимости от импортного оборудования, поиск кадров в условиях их дефицита. От решения этих проблем будет зависеть дальнейшее развитие предприятий отрасли. Между тем металлургические заводы Южного Урала продолжают стабильно работать и реализовывать инвестиционные проекты, вводя в строй новые мощности. Кроме того, компании вкладывают значительные средства в развитие территорий присутствия.

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