Свойства металлов

Существующие экономические условия поставили перед металлургическими компаниями ряд непростых вопросов, в числе которых поиск путей для достижения технологического суверенитета, снижение зависимости от импортного оборудования, поиск кадров в условиях их дефицита. От решения этих проблем будет зависеть дальнейшее развитие предприятий отрасли. Между тем металлургические заводы Южного Урала продолжают стабильно работать и реализовывать инвестиционные проекты, вводя в строй новые мощности. Кроме того, компании вкладывают значительные средства в развитие территорий присутствия.