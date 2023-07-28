Металлурги примериваются к технологическому суверенитету

Технологическое развитие российской промышленности без опоры на импорт стало одним из самых обсуждаемых экономических вопросов в России в этом году. Эта тема являлась одной из основных на Петербургском международном экономическом форуме и международной выставке «Иннопром-2023». Для Челябинской области актуально достижение технологического суверенитета в главной для региона металлургической отрасли. Но большинство предприятий не готовы публично говорить о своих планах по достижению технологической независимости, тем не менее некоторые реализуют масштабные импортозамещающие проекты. Эксперты отмечают, что одной из преград на пути к техсуверенитету стала утрата отраслевых НИИ, которые сейчас постепенно восстанавливаются.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ожидания власти

Председатель правительства России Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заявил, что важнейшей задачей для страны в ближайшее время станет повышение устойчивости производственной сферы, для чего необходимо минимизировать влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. «А значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы – с опорой на импорт иностранных технологий – уже не будет. Подчеркну, наше будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции»,– заявил премьер-министр на главной стратегической сессии «Иннопрома-2023» на тему «Устойчивое производство. Стратегия обновления». По словам Михаила Мишустина, российская продукция должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом, а это требует «принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства».

Тема достижения Россией технологического суверенитета стала одной из центральных и на прошедшем ранее Петербургском международном экономическом форуме. А в начале июня в Челябинске прошел всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». На пленарной сессии губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил основные условия достижения технологического суверенитета. Среди них развитие собственной научной, кадровой и технологической базы, создание комфортной регуляторной среды для ведения разработок и их внедрения в производство, а также развитие производств высокотехнологичной продукции. Глава региона подчеркнул, что кадровые, организационные и финансовые ресурсы не безграничны, поэтому важно выбрать приоритетные направления. «Эти приоритеты должны в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов высокотехнологичной продукции, необходимых узлов и комплектующих»,– сказал губернатор. В качестве примера таких приоритетов он назвал проекты предприятий машиностроительной и металлургической отраслей региона.

В мае правительство РФ утвердило концепцию развития технологического суверенитета РФ до 2030 года. Ее реализация через семь лет должна привести к созданию собственных линий разработки технологий, росту инновационной активности компаний и появлению на рынке отечественных высокотехнологичных товаров и услуг.

Опыт и перспективы

Сами металлурги тему достижения технологического суверенитета обсуждают неохотно. На вопросы о существующей ситуации, планах и проектах согласились ответить только в группе «Магнезит» (Сатка). Так, технический директор компании Максим Турчин, оценил существующий уровень технологической независимости металлургического комплекса Челябинской области и предприятия, как «в целом высокий».

«Наша компания имеет очень высокий уровень технологического суверенитета – это развитие собственной минерально-сырьевой базы, в том числе проекты развития шахты, Тальского карьера, строительство и ввод в текущем году месторождения графита „Союзное“. Также мы реализуем масштабную инвестпрограмму по всем технологическим переделам, занимаемся разработкой собственных технологий, сотрудничаем с образовательными учреждениями, ведем более плотную и активную работу в рамках ассоциации отраслевых производителей огнеупоров»,– сообщил Максим Турчин. Он признал, что уход западных компаний с российского рынка в прошлом году привел к увеличению сроков поставки комплектующих и оборудования, необходимых для реализации инвестпроектов.

«Часть оборудования оказалась заблокирована, что остановило ряд проектов. Возникли сложности с поставкой европейского технологического оборудования. Эти проблемы решали за счет поиска отечественных поставщиков, параллельного импорта, либо альтернативных поставок из КНР. Возникают сложности с поиском качественного оборудования и обслуживанием изделий из Китая. В целом, как параллельный импорт, так и поставки из КНР, где образуются значительные очереди на заводах, увеличивают срок доставки оборудования в Россию»,– говорит технический директор группы «Магнезит».

По мнению Максима Турчина, основным препятствием на пути к достижению технологического суверенитета в металлургии является отсутствие «мощного» машиностроительного сектора. Что касается поддержки со стороны государства в этом вопросе, представитель «Магнезита» считает, что она недостаточная.

По словам исполнительного директора Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, проблема зависимости южноуральских металлургов от импорта существует. «Оценить в точных цифрах уровень технологической независимости южноуральской металлургии достаточно сложно. Однако, по моим данным, такая проблема существует, ведь не одно десятилетие наши предприятия закупали современное оборудование за границей, в основном, в Европе – в Германии, в Италии и в других странах с передовым машиностроением. Достаточно много оборудования шло из Китая. Причем, поставлялись, как правило, комплексные технологические решения „под ключ“, что негативно отразилось на обслуживании оборудования после ухода западных поставщиков»,– говорит Александр Гончаров. Он отметил, что никто из металлургов региона не остановил реализацию инвестпроектов из-за западных санкций.

«Конечно, повезло тем, кто закупал технологические решения в Китае. Например, ММК планирует завершение строительства новой коксовой батареи, и уход европейских компаний никак не влияет на данный процесс. На других предприятиях тоже находят варианты. Например, ЧЭМК получил электродуговую печь и агрегат „ковш-печь“ от российского поставщика из Новосибирска. То есть, рук никто не опускает, все ищут приемлемые решения»,– отмечает эксперт.

Шаги к техсуверенитету

Ряд крупных металлургических компаний не только продолжают реализовывать действующие проекты, но и запускают новые. Например, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» намерено построить цех литейно-кузнечной продукции на площадке ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в ММК), где будут производить кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритную прессовую поковку. Сегодня 80% этих изделий Россия импортирует. После запуска цеха доля зарубежных поставок на отечественном рынке сократится до 30%. Кроме самого ММК потребителями кованых валков являются крупнейшие металлургические предприятия страны. Объем инвестиций в проект составит 14 млрд руб., из которых 5 млрд в качестве льготного займа предоставит Фонд развития промышленности. Первую очередь планируется запустить во втором квартале 2025 года, завершить проект — в четвертом квартале 2026 года. В новом цехе создадут более 700 рабочих мест, в том числе более 350 высокопроизводительных.

Некоторые предприятия в новых экономических условиях запускают экологические проекты, предполагающие масштабное обновление оборудования. Так, на Челябинском цинковом заводе (входит в УГМК) приступили к работе по внедрению дополнительной очистки отходящих газов после печей вельц-цеха. Планируется построить несколько зданий, заменить и реконструировать оборудование. В результате реализации проекта, который полностью завершится в 2026 году, выбросы загрязняющих веществ ЧЦЗ в атмосферу должны снизиться более чем на 34% от уровня 2022 года.

Эксперты считают, что металлургам Челябинской области так или иначе придется решать проблему достижения техсуверенитета. По мнению исполнительного директора регионального СПП, заместить западное оборудование за счет параллельного импорта и поставок из Азии можно только частично. «Параллельный импорт – это долго и дорого. Европейские компании – уже пройденный этап, а машиностроители из Азии – Китая, Турции, ориентируются, в основном, на свой внутренний рынок. Для России критически важно развивать собственное тяжелое машиностроение и идти по пути к технологическому суверенитету»,– говорит Александр Гончаров.

Одним из механизмов достижения технологической независимости в промышленности является реверс-инжиниринг или обратное проектирование. Это процесс разработки конструкторской документации на основе готового образца изделия. По мнению господина Гончарова, в какой-то степени реверс-инжиниринг – это выход в ситуации отсутствия необходимых комплектующих к уже эксплуатируемому импортному оборудованию, но проблему приобретения технологического суверенитета надо решать комплексно «Например, Челябинский цинковый завод недавно приобрел современный 3D-сканер и заводские инженеры-проектировщики будут самостоятельно создавать чертежи сложных комплектующих. Но для масштабных проектов по технологическому обновлению производств это не вариант»,– считает эксперт.

По мнению Александра Гончарова, главная проблема на пути достижения технологического суверенитета – это утрата отраслевых научно-исследовательских институтов, которые сейчас в тех или иных форматах восстанавливаются. «Например, буквально на днях в ходе форума „Иннопром- 2023“ научно-технический центр „Конар“ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским государственным технологическим университетом по созданию центра внедрения и отработки технологий машиностроения. В ходе заседания комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по промышленной политике и техническому регулированию, в котором участвовали представители челябинского СПП, был сделан вывод – в новых реалиях отечественные инжиниринговые компании и отраслевые проектно-конструкторские институты становятся главным звеном, которое даст российским машиностроителям возможность разрабатывать готовые технологические решения для металлургов», – говорит эксперт.

Заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, экономист Сергей Гордеев отмечает, что нельзя рассматривать проблему достижения технологического суверенитета без вопроса эффективности.

«Должна быть золотая середина всегда. То, что у нас выгодно производить, это святое дело, а если возможна кооперация с другими странами, необходимо это использовать, при условии, что кооперация не будет содержать непомерные риски для развития. В целом абсолютного суверенитета не бывает, бывает только эффективный суверенитет. Как только, мы это поймем, все будет дальше хорошо»,– считает эксперт.

Сергей Гордеев отмечает, что развитие собственных технологий не всегда выгодно производителям из-за высоких затрат, поэтому важно соблюдать баланс, продолжая развитие международной кооперации.

Юлия Гарипова