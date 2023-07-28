Прокуратура Украины передала в суд дело о госизмене блогера Шария

Генпрокуратура Украины передала в суд дело о госизмене в отношении блогера Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова, сообщает Telegram-канал ведомства. По версии следствия, Анатолий Шарий «организовывает пиар-акции пророссийской направленности», а также находится в сговоре с Антоном Шевцовым, которому инкриминируют передачу российской стороне информацию об украинских политиках и руководителях топливно-энергетической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Шарий

Фото: страница Анатолия Шария в соцсети Анатолий Шарий

Фото: страница Анатолия Шария в соцсети

Ведомство не назвало имена обвиняемых, но опубликовало их фото с замазанными лицами. Ряд украинских СМИ, а также сам Анатолий Шарий подтвердили, что речь идет именно о деле в отношении блогера и экс-руководителя управления полиции по Винницкой области. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Следствие отмечает, что Анатолий Шарий «создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания», а Антон Шевцов передает России «информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов». Анатолий Шарий в своем Telegram-канале прокомментировал события нецензурными словами, в том числе назвав ведомство «конченным цирком, который по старинке называют "генпрокуратурой"».

Предыдущие обвинения в государственной измене были предъявлены Анатолию Шарию в феврале 2022 года по ч 1. ст. 111 (госизмена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. После этого СБУ объявила блогера в розыск. 1 марта следствие запросило международной помощи для проведения следствия. В мае 2022-го Анатолия Шария задержали в Испании по запросу украинских властей, однако вскоре дело об экстрадиции было закрыто в связи с непредоставлением Украиной необходимых документов.

Полина Мотызлевская