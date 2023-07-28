МИД: вопросы с долгами африканских стран перед Россией урегулированы на 90%

Вопросы, касающиеся долговых обязательств стран Африканского континента перед Россией, урегулированы на 90%. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа, руководитель секретариата Форума партнерства Россия— Африка Олег Озеров.

«В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы. Остались некоторые вопросы финансового порядка. Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон»,— рассказал ТАСС господин Озеров.

Ранее сегодня, 28 июля, президент России Владимир Путин на форуме Россия—Африка заявил, что Москва списала африканским странам долгов суммарно на $23 млрд. Кроме того, российская сторона выделит около $90 млн африканским странам для развития. В ходе первого дня форума Россия—Африка Владимир Путин также заявил о планах бесплатно поставить в ряд африканских стран по 25–50 тыс. тонн зерна.

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Милена Костерева