Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «холодного останова»

Запорожская АЭС (ЗАЭС) перевела реакторную установку пятого блока в состояние «холодного останова» для проведения технического освидетельствования оборудования, сообщается в официальном Telegram-канале станции.

По данным пресс-службы ЗАЭС, перевод пятого энергоблока станции в режим «холодного останова» был проведен в плановом режиме. Кроме того, представители станции напомнили, что несколько дней назад ради того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды ЗАЭС, реакторная установка энергоблока №4 ранее переведена в состояние «горячий останов». Когда энергоблоки станции планируется вывести из этих состояний, не уточняется.

«Горячий останов» — режим, при котором образующаяся во время работы станции горячая вода идет на обогрев домов. «Холодный останов» — состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.

С октября 2022 года Запорожской АЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» российской госкорпорации «Росатом»). Станцию неоднократно посещали эксперты МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. В начале июля он говорил, что специалисты не обнаружили на АЭС тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. 25 июля он заявил, что на станции нашли противопехотные мины, но они «никак не навредят ЗАЭС» в случае детонации.

Александр Кислов