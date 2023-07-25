Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «горячего останова»

Четвертый блок Запорожской АЭС (ЗАЭС) переведен в режим «горячего останова» для обеспечения станции паром. Пятый блок ввели в режим «холодный останов» для проведения планового техосвидетельствования. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации ЗАЭС.

«Горячий останов» — режим, при котором образующаяся во время работы станции горячая вода идет на обогрев домов. «Холодный останов» — состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.

Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что четвертый блок энергоблок ЗАЭС был переведен в режим «горячего останова» 24 июля. В компании указали, что «такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки». В сообщении отмечается, что «сейчас эксплуатация энергоблока должна осуществляться исключительно в состоянии "холодный останов"».

С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Станцию неоднократно посещали эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси. В начале месяца он говорил, что специалисты не обнаружили на АЭС тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Сегодня, 25 июля, он заявил, что на станции нашли противопехотные мины, но они не навредят ей в случае детонации.

Лаура Кеффер