Глава Wintershall заявил о проблемах с выходом из активов в России

Выход Wintershall Dea из России проходит сложно, заявил глава компании Марио Мерен. По его словам, причина заключается «в непредсказуемой деловой и политической обстановке».

«Новые препятствия для выхода создаются ежедневно»,— рассказал он журналистам (цитата по Reuters). С чем конкретно связаны возникшие проблемы, господин Мерен уточнять не стал.

В январе Wintershall Dea объявила о решении покинуть Россию. Убыток от списания российских активов компания оценивала в €5,3 млрд. В феврале Wintershall Dea также сообщила о пропаже €2 млрд дивидендов от совместных предприятий в РФ. В апреле Марио Мерен говорил, что компания изучает варианты выхода из активов в России.

Лаура Кеффер