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«Тоттенхэм» отстранил Санчеса от тренировок из-за его отказа переходить в «Спартак»

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» отстранил от совместных тренировок с командой защитника Давинсона Санчеса. Решение связано с отказом футболиста переходить в московский «Спартак», сообщает TuttoMercatoWeb.

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Фото: Andrew Boyers / Reuters

По данным издания, лондонский клуб опасается, что Санчес планирует перейти в «Спартак» бесплатно через год, когда контракт с «Тоттэнхэмом» завершится. «Спартак» готов заплатить за трансфер €13 млн. На данный момент защитник тренируется в индивидуальном режиме.

Ранее сообщалось, что переговоры между Санчесом и «Спартаком» продолжаются, несмотря на заявления агента футболиста о срыве сделки. Против трансфера игрока в российский клуб выступают также Английская премьер-лига (АПЛ) и Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Давинсон Санчес — центральный защитник лондонского клуба колумбийского происхождения. Несколько лет назад он считался топовым игроком с большим потенциалом, но в предыдущем сезоне из-за постоянных ошибок потерял место в основе лондонского клуба.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Спартак'' перенимает неудачи ''Тоттенхема''».

Полина Мотызлевская

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