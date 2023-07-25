Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Спартак» перенимает неудачи «Тоттенхема»

Он может приобрести Давинсона Санчеса

«Спартак» может в ближайшее время совершить очень любопытный и очень спорный трансфер. За большую по нынешним меркам Российской премьер-лиги сумму, превышающую €10 млн, он готов прибрести у «Тоттенхема» центрального защитника Давинсона Санчеса. Колумбиец несколько лет назад считался топовым игроком с огромным потенциалом, но в предыдущем сезоне из-за постоянных ошибок потерял место в основе лондонского клуба и стал объектом ненависти его фанатов.

Давинсон Санчес (в белом) борется за мяч

Давинсон Санчес (в белом) борется за мяч

Фото: Daniel Carson / Getty Images

Давинсон Санчес (в белом) борется за мяч

Фото: Daniel Carson / Getty Images

О том, что «Спартак» и «Тоттенхем» согласовали условия трансфера Давинсона Санчеса, сообщили The Times, The Athletic и еще ряд медиаресурсов. Они, правда, подчеркивают, что для его осуществления нужно еще согласие самого 27-летнего футболиста, которым, как считается, интересуются также испанские «Бетис» и «Севилья», а также турецкий «Галатасарай». Различные издания немного расходятся в оценке стоимости вероятной сделки: она колеблется в диапазоне от €12 млн до £13 млн. В любом случае она может считаться чрезвычайно крупной по нынешним временам для Российской премьер-лиги. Пока этим летом самой дорогой ее покупкой является другой центральный защитник — Страхиня Эракович. «Зенит» прибрел его у белградской «Црвены Звезды», по данным Transfermarkt, за €8 млн.

Известно, что ранее именно Эракович был приоритетной трансферной целью «Спартака». Однако «Зениту» удалось выиграть борьбу за него у московского клуба, который, похоже, решил заменить серба колумбийцем, чей трансфер, если он состоится, можно будет охарактеризовать как очень любопытный и очень спорный.

В молодом возрасте Давинсон Санчес котировался чрезвычайно высоко — как талант с грандиозными перспективами. Об этих котировках идеально рассказывает цена, которую в 2017 году пришлось заплатить «Тоттенхему» «Аяксу» за одинаково хорошо играющего ногами и головой защитника,— £42 млн.

Некоторое время Санчес надежды оправдывал. Он сразу закрепился в составе переживавшего расцвет и вошедшего в число грандов Английской премьер-лиги «Тоттенхема», а в 2018 году сыграл в основе во всех четырех матчах сборной Колумбии на чемпионате мира в России. На нем она выбыла в стартовом раунде play-off, уступив англичанам, но Давинсон Санчес заслужил от экспертов хорошие оценки за свое выступление.

«Аль-Хиляль» поднял цену на Мбаппе до астрономического уровня

Однако продолжение карьеры футболиста было далеко не таким успешным. Вместе с «Тоттенхемом» он в 2019 году добрался до финала Лиги чемпионов, но в проигранном «Ливерпулю» матче остался на скамейке запасных. А вскоре его позиции в клубе стали еще хуже.

Прошедший сезон был для английской команды провальным. В чемпионате страны она финишировала восьмой, а назначенный после его окончания главным тренером «Тоттенхема» Анге Постекоглу дал понять, что намерен провести серьезные кадровые реформы, чтобы вывести лондонцев из кризиса. Для их осуществления необходима в том числе чистка потерпевшей неудачу заявки, и никто не сомневался, что Давинсон Санчес находится в списке игроков, с которыми клуб хотел бы расстаться в первую очередь.

В минувшем английском первенстве он сыграл в 18 матчах и всего в восьми из них вышел в стартовом составе. Но и такого небольшого количества встреч хватило, чтобы зафиксировать: фанаты «Тоттенхема» теперь люто ненавидят часто допускающего срывы колумбийца.

Апофеозом его мучений был апрельский матч, в котором лондонцы потерпели поражение — 2:3 — от «Брайтона». Давинсон Санчес вышел в нем на замену на 35-й минуте под свист и гудение болельщиков. А уже через четверть часа после перерыва, успев совершить грубые оплошности, колумбиец снова вернулся на скамейку запасных — и опять под возмущенный гул трибун.

Капитану «Тоттенхема» Уго Льорису, признававшемуся, что «не видел ничего подобного», даже пришлось на пресс-конференции выражать сочувствие партнеру и просить фанов быть милосерднее к Санчесу.

Между тем «Спартаку», завоевавшему в предыдущем чемпионате России бронзовые награды, качественный центральный защитник точно нужен. Это доказал хотя бы его стартовый матч очередного первенства страны. В нем центр обороны «Спартака» в отсутствие дисквалифицированного Георгия Джикии закрывали Алексис Дуарте и Руслан Литвинов, профильная позиция которого опорный хавбек. И они, и их партнеры, чье амплуа предполагает активную помощью тылам, позволили в воскресенье «Оренбургу» создать множество опасных моментов у своих ворот. «Спартак» правда, все-таки добился в компенсированное время победы — 3:2, но лишь благодаря удивительной энергичности атаки.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...