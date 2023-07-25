«Спартак» перенимает неудачи «Тоттенхема»

«Спартак» может в ближайшее время совершить очень любопытный и очень спорный трансфер. За большую по нынешним меркам Российской премьер-лиги сумму, превышающую €10 млн, он готов прибрести у «Тоттенхема» центрального защитника Давинсона Санчеса. Колумбиец несколько лет назад считался топовым игроком с огромным потенциалом, но в предыдущем сезоне из-за постоянных ошибок потерял место в основе лондонского клуба и стал объектом ненависти его фанатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давинсон Санчес (в белом) борется за мяч

Фото: Daniel Carson / Getty Images Давинсон Санчес (в белом) борется за мяч

Фото: Daniel Carson / Getty Images

О том, что «Спартак» и «Тоттенхем» согласовали условия трансфера Давинсона Санчеса, сообщили The Times, The Athletic и еще ряд медиаресурсов. Они, правда, подчеркивают, что для его осуществления нужно еще согласие самого 27-летнего футболиста, которым, как считается, интересуются также испанские «Бетис» и «Севилья», а также турецкий «Галатасарай». Различные издания немного расходятся в оценке стоимости вероятной сделки: она колеблется в диапазоне от €12 млн до £13 млн. В любом случае она может считаться чрезвычайно крупной по нынешним временам для Российской премьер-лиги. Пока этим летом самой дорогой ее покупкой является другой центральный защитник — Страхиня Эракович. «Зенит» прибрел его у белградской «Црвены Звезды», по данным Transfermarkt, за €8 млн.

Известно, что ранее именно Эракович был приоритетной трансферной целью «Спартака». Однако «Зениту» удалось выиграть борьбу за него у московского клуба, который, похоже, решил заменить серба колумбийцем, чей трансфер, если он состоится, можно будет охарактеризовать как очень любопытный и очень спорный.

В молодом возрасте Давинсон Санчес котировался чрезвычайно высоко — как талант с грандиозными перспективами. Об этих котировках идеально рассказывает цена, которую в 2017 году пришлось заплатить «Тоттенхему» «Аяксу» за одинаково хорошо играющего ногами и головой защитника,— £42 млн.

Некоторое время Санчес надежды оправдывал. Он сразу закрепился в составе переживавшего расцвет и вошедшего в число грандов Английской премьер-лиги «Тоттенхема», а в 2018 году сыграл в основе во всех четырех матчах сборной Колумбии на чемпионате мира в России. На нем она выбыла в стартовом раунде play-off, уступив англичанам, но Давинсон Санчес заслужил от экспертов хорошие оценки за свое выступление.

Однако продолжение карьеры футболиста было далеко не таким успешным. Вместе с «Тоттенхемом» он в 2019 году добрался до финала Лиги чемпионов, но в проигранном «Ливерпулю» матче остался на скамейке запасных. А вскоре его позиции в клубе стали еще хуже.

Прошедший сезон был для английской команды провальным. В чемпионате страны она финишировала восьмой, а назначенный после его окончания главным тренером «Тоттенхема» Анге Постекоглу дал понять, что намерен провести серьезные кадровые реформы, чтобы вывести лондонцев из кризиса. Для их осуществления необходима в том числе чистка потерпевшей неудачу заявки, и никто не сомневался, что Давинсон Санчес находится в списке игроков, с которыми клуб хотел бы расстаться в первую очередь.

В минувшем английском первенстве он сыграл в 18 матчах и всего в восьми из них вышел в стартовом составе. Но и такого небольшого количества встреч хватило, чтобы зафиксировать: фанаты «Тоттенхема» теперь люто ненавидят часто допускающего срывы колумбийца.

Апофеозом его мучений был апрельский матч, в котором лондонцы потерпели поражение — 2:3 — от «Брайтона». Давинсон Санчес вышел в нем на замену на 35-й минуте под свист и гудение болельщиков. А уже через четверть часа после перерыва, успев совершить грубые оплошности, колумбиец снова вернулся на скамейку запасных — и опять под возмущенный гул трибун.

Капитану «Тоттенхема» Уго Льорису, признававшемуся, что «не видел ничего подобного», даже пришлось на пресс-конференции выражать сочувствие партнеру и просить фанов быть милосерднее к Санчесу.

Между тем «Спартаку», завоевавшему в предыдущем чемпионате России бронзовые награды, качественный центральный защитник точно нужен. Это доказал хотя бы его стартовый матч очередного первенства страны. В нем центр обороны «Спартака» в отсутствие дисквалифицированного Георгия Джикии закрывали Алексис Дуарте и Руслан Литвинов, профильная позиция которого опорный хавбек. И они, и их партнеры, чье амплуа предполагает активную помощью тылам, позволили в воскресенье «Оренбургу» создать множество опасных моментов у своих ворот. «Спартак» правда, все-таки добился в компенсированное время победы — 3:2, но лишь благодаря удивительной энергичности атаки.

Алексей Доспехов