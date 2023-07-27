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Коммерсантъ FM
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Цена Brent на бирже ICE превышала $84 за баррель впервые с 19 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:39 мск цена Brent на бирже ICE росла на 1,31% — до $84,04 за баррель. Однако к 16:00 мск показатель замедлил рост до $83,79 (+0,94%). Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре росла на 0,16% — до $79,83 за баррель. На 17:10 мск фьючерс стоил $83,8 (+1,06%).

Согласно прогнозам Bank of America, стоимость Brent в 2023 году в среднем увеличится до $100 за баррель. Неделей ранее цены на нефть Brent впервые с конца апреля превысили $81 за баррель.

Рост цен происходит на фоне ослабления доллара, как следствие, дальнейшего ужесточения политики ФРС. Вчера, 26 июля, ФРС повысила ключевую ставку до 5,25–5,50%. Кроме того, на рост цен на нефть влияет усиление дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и увеличившегося спроса.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть отыгрывает дефицит».

Анастасия Ларина

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