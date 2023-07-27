Бывшая судья не справилась с обвинением

Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшую судью Московского арбитражного суда Елену Кондрат, жену экс-замгенпрокурора РФ Ивана Кондрата. Она обвинялась в посредничестве при передаче коллеге взятки за исключение ряда физических и юридических лиц из списка подлежащих субсидиарной ответственности. На Елену Кондрат наложен также штраф в размере около 80 млн руб., хотя прокуратура требовала выплаты более 253 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат на оглашении приговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат на оглашении приговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это коррупционное дело Мосгорсуд рассмотрел очень быстро, всего за семнадцать дней. В итоге он полностью согласился с доводами обвинения, признав Елену Кондрат виновной в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Бывшая судья Московского арбитражного суда приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 77,9 млн руб. Ей запрещено также в течение пяти лет после отбытия срока занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах.

Приговор Мосгорсуда оказался мягче наказания, на котором настаивали представители обвинения. В недавно прошедших прениях они просили приговорить Елену Кондрат к 11 годам и шести месяцам колонии, а также наложить на нее штраф в размере 65-кратной суммы взятки, то есть на сумму 253,3 млн руб.

Стоит отметить, что во время расследования по инициативе СКР было арестовано имущество Елены Кондрат и, по словам представителей обвинения, большая часть штрафа будет погашена за его счет. Защита подсудимой, не согласная с приговором, будет его опротестовывать. «Мы еще поборемся»,— заявил после заседания «Ъ» адвокат Алексей Ковалев.

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении действующей на тот момент судьи главой СКР Александром Бастрыкиным было возбуждено около двух с половиной лет назад. Основанием для уголовного преследования Елены Кондрат стали материалы управления «М» ФСБ.

В коррупционном деле есть эпизод, который относится к концу августа—осени 2020 года. Как следует из материалов расследования, судья Кондрат в силу занимаемой должности узнала, что ее коллега и хорошая приятельница Елена Махалкина рассматривает дело о банкротстве ООО «Управление снабжения транспортного строительства» (УСТС). В рамках него рассматривалось заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ряда юридических и физических лиц.

По данным следствия, 1 сентября во время обеда с госпожой Махалкиной в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной судья Кондрат предложила коллеге $50 тыс. за исключение из списка ответчиков ООО «Единый стандарт» и ее учредителей, а также бухгалтера и финдиректора УСТС и др.

Вместо них Елена Кондрат предложила внести в список нескольких бывших директоров УСТС. Здесь стоит отметить, что госпожа Махалкина, перед тем как стать судьей, несколько лет проработала у Елены Кондрат секретарем, поэтому они хорошо знали друг друга. Имена тех, кто был готов заплатить деньги, Елена Кондрат не назвала, а следствие их не установило.

После этого между судьями шли переговоры, а однажды Елена Кондрат, говорится в деле, передала своей приятельнице номер журнала «Арбитражная практика для юристов». В него был вложен список лиц, которых следует исключить и включить в список. Также там была записка, в которой говорилось, что сумма субсидиарной ответственности равняется 115 млн руб. и что якобы налоговики не будут опротестовывать судебное решение, а управляющий согласится с ним.

Однако 13 октября 2020 года судья Махалкина обратилась с заявлением в ФСБ. На следующий день в рамках оперативного эксперимента она вынесла требуемое от нее решение (оно было впоследствии отменено) и сообщила об этом Елене Кондрат. Вечером 18 октября 2020 года, заехав на своем автомобиле во двор дома Елены Кондрат, госпожа Махалкина получила от той обещанную сумму.

Валюта передавалась в салоне автомобиля и, как следует из дела, была предварительно упакована в светлый пластиковый пакет и картонную коробку из-под обуви Chanel.

После этого Елену Кондрат задержали оперативники, но затем отпустили из-за ее судейского статуса. Для привлечения женщины к уголовной ответственности главе СКР потребовалось разрешение Высшей квалификационной коллегии судей. Во время расследования Елена Кондрат скрылась, была объявлена в розыск, задержана в Грозном и после этого арестована.

Стоит также отметить, что судья Елена Махалкина признана потерпевшей по делу сына Елены Кондрат Николая Кондрата. Молодой человек, по версии следствия, готовил убийство судьи после того, как госпожа Махалкина дала показания против его матери. Дело Николая Кондрата слушается сейчас в Мособлсуде.

Владислав Трифонов