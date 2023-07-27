Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

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«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбурге на Урале, а также в "Играх будущего", которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани»,— сообщил Владимир Путин. По его словам, соревнования сочетают в себе динамические спортивные дисциплины и популярные видеоигры. Такой формат совместит в себе классический и инновационный спорт.

В январе губернатор Евгений Куйвашев отменил свой указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге. Вместо нее с 19 по 31 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Участвовать в фестивале будут спортсмены из дружественных России стран. Соревнования пройдут по 14 видам спорта. В июле президент Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Нью-дели по видеосвязи, пригласил спортивные команды стран ШОС в Екатеринбург.

Напомним, в нескольких районах города в период с 14 августа по 2 сентября перекроют десятки улиц из-за проведения Международного фестиваля университетского спорта.

Полина Хабарова

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