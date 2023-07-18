В нескольких районах Екатеринбурга перекроют улицы из-за фестиваля университетского спорта

В нескольких районах Екатеринбурга в августе перекроют десятки улиц из-за проведения Международного фестиваля университетского спорта. Соответствующее постановление и. о. главы города Игоря Сутягина опубликовано на сайте мэрии.

Так, для всех автомобилистов, кроме аккредитованных организаторов фестиваля, с 14 августа по 2 сентября включительно будет закрыто движение по:

Экспо-бульвару, от въезда на территорию Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» до бульвара Новосинарского;

Бульвару Новосинарскому, от Экспо-бульвара до ул. Универсиады;

Ул. 100-летия УрФУ, от бульвара Новосинарского до Экспо-бульвара;

По. улице Универсиады, от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского.

С 26 по 30 августа включительно движение перекроют по проезду вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики от ул. Любви до ул. Нескучной, а также по бульвару Гармонии от ул. Лучистой до бульвара Золотистого. С 19 по 28 августа перекроют ул. Чкалова от просп. Академика Сахарова до ул. Академика Парина, а с 17 по 30 августа — ул. Николая Никонова от дома № 18 до переулка Красного.

Также запланированы закрытие движение для грузовиков и ограничения на остановку и стоянку транспорта. Полная карта перекрытий опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге 19–31 августа. Ранее в уральской столице планировали провести всемирную Универсиаду, но после начала СВО на Украине ее отменили. Участвовать в фестивале будут спортсмены из дружественных России стран. Соревнования пройдут по 14 видам спорта. В июле президент Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Нью-дели по видеосвязи, пригласил спортивные команды стран ШОС в Екатеринбург.

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