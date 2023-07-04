Путин пригласил страны ШОС в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Нью-дели по видеосвязи, пригласил спортивные команды стран ШОС в Екатеринбург. «Хотел бы отметить заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС. Пользуясь случаем, приглашаю сборные из всех ваших стран в российской город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ»,— заявил президент во время выступления.

Саммит Совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате. По итогам встречи в ШОС примут Иран, а также во время саммита оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации. На сегодняшний день в ШОС входят восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, фестиваль пройдет 19–31 августа в Екатеринбурге. Ранее в уральской столице планировали провести всемирную Универсиаду, но после начала СВО на Украине ее отменили. Участвовать в фестивале будут спортсмены из дружественных России стран. Соревнования пройдут по 14 видам спорта.

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