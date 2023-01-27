Евгений Куйвашев отменил свой указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил собственный указ о проведении XXXII Всемирной летней Универсиады в августе этого года в Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, к проведению Универсиады власти Свердловской области готовились несколько лет. Для нее в регионе велось строительство новых спортивных объектов, общая стоимость работ составляла более 34 млрд руб.

Однако в апреле 2022 года FISU на фоне военной операции РФ на Украине объявил об отложении права Екатеринбурга на проведение игр. После этого исполнительная дирекция Универсиады-2023 была уволена в полном составе. Евгений Куйвашев же еще в прошлом декабре заявлял, что спортивное мероприятие не отменили, а перенесли, и оно состоится.

Вместо Универсиады по распоряжению президента Владимира Путина в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

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