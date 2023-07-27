Путин выступил на пленарном заседании саммита Россия — Африка

В четверг, 27 июля, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Михеенко / «Коммерсантъ СПб» Фото: Алла Михеенко / «Коммерсантъ СПб»

Среди основных перспектив сотрудничества глава российского государства назвал бесплатную поставку странам Африки по 25-50 тыс. тонн зерна, которая будет осуществлена в ближайшее время. Кроме этого, господин Путин выделил увеличение товарооборота и желание России делиться с африканскими странами высокими технологиями.

Кроме этого, в рамках сотрудничества планируется переориентировать логистические маршруты «в пользу глобального юга», запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала, активнее работать над расширением прямого авиасообщения со странами Африки, открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов и школы с изучением русского языка, а также сформировать общее информационное пространство России и Африки, где будут транслироваться только объективные сведения, перечислил президент РФ.

«Ъ-СПб» писал, что второй саммит «Россия—Африка» пройдет 27 и 28 июля в «Экспоцентре». Участие в нем подтвердили 49 стран, около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне.

Накануне саммита Владимир Путин встретился в Петербурге с премьер-министром Эфиопии и президентом Египта.

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