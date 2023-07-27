В Петербурге открылся саммит «Россия—Африка»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл второй саммит «Россия—Африка», который пройдет 27-28 июля в «Экспофоруме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С Африкой дружим давно, со многими странами. Мы постарались представить прежде всего развитие наших экспортных отношений, в экономике, культуре, истории, образовании. Я думаю, что африканским друзьям многое понравится. Нам важно развивать представленные отрасли»,— обратился градоначальник к участникам форума.

Второй саммит «Россия—Африка» пройдет 27 и 28 июля в «Экспоцентре». Участие в нем подтвердили 49 стран, около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне. На саммите будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок не только зерна и удобрений, но и другой российской продукции. Ожидается, что Россия предложит африканским странам пути решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

Петербургский стенд на выставке в «Экспоцентре» представлен техникой фирмы «Нева» и макетами кораблей: плавучими энергоблоками, траулерами и сухогрузами.

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в октябре 2019 года в Сочи. В нем приняли участие все 54 африканские страны, 45 из них были представлены главами государств и правительств. Было подписано более 50 соглашений на 800 млрд руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте