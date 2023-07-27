Суд отказал экс-замдиректору ГНЦ «Вектор» в восстановлении на должности

Новосибирский районный суд не удовлетворил требования экс-заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елены Гаврилиной. В иске она указала, что считает свое увольнение незаконным.

Заместитель гендиректора «Вектор» была отстранена от должности 18 мая этого года в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова. Он также оспаривает свое увольнение. Заявление находится на рассмотрении суда.

Изначально иск бывшего директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступил в районный суд, но поскольку в материалах его дела находились сведения, представляющие гостайну, дело перенаправили в областной суд.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Ринат Максютов возглавлял ГНЦ «Вектор» с сентября 2016 года и был уволен в мае 2023 года из-за «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утраты доверия». Приказ об отстранении Маскютова подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

После этого глава наукограда Кольцово Николай Красников и группа депутатов местного совета направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой «рассмотреть обстоятельства» увольнения. Авторы письма отметили заслуги Маскютова, а также заявили, что подобное решение вызвало недоумение властей наукограда.

Александр Киселев