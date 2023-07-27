Глава ОКР назвал торжеством разума разрешение украинцам соревноваться с россиянами

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков словами «разум восторжествовал» прокомментировал снятие запрета на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом. Решение было принято Министерством молодежи и спорта Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я всегда говорил, что спорт является и должен являться вне политики. Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. Поэтому в данном случае разум восторжествовал»,— заявил господин Поздняков журналистам на полях саммита Россия—Африка (цитата по ТАСС).

Согласно измененному тексту приказа Министерства молодежи и спорта Украины, запрет на участие украинских атлетов распространяется только на те соревнования, в которых спортсмены из Белоруссии и России используют национальную символику или «публичными действиями выражают принадлежность» к своим государствам. Изначальная версия приказа о запрете была выпущена в апреле 2022 года.

Лусине Баласян