Пожар на судне с почти 3 тыс. новых автомобилей тушат вторые сутки у берегов Нидерландов

Вторые сутки продолжается пожар на японском грузовом судне Fremantle Highway, находящемся у берегов Нидерландов.

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На борту Fremantle Highway находится почти 3 тыс. автомобилей и электромобилей, в том числе 350 автомобилей производства Mercedes-Benz, а также автомобили BMW.

Огонь на судне, следовавшем из германского Бремерхафена в Сингапур, вспыхнул около полуночи 26 июля. Один член экипажа погиб, вся остальная команда, включая раненых, в составе 22 человек эвакуирована на берег. Причина возгорания пока не называется.

По данным экстренных служб, сохраняется опасность возгорания аккумуляторных батарей электромобилей, а также есть вероятность того, что судно затонет, а это опасно для экологии региона.