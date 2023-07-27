Пожар на судне с почти 3 тыс. новых автомобилей тушат вторые сутки у берегов Нидерландов

Вторые сутки продолжается пожар на японском грузовом судне Fremantle Highway, находящемся у берегов Нидерландов.
На борту Fremantle Highway находится почти 3 тыс. автомобилей и электромобилей, в том числе 350 автомобилей производства Mercedes-Benz, а также автомобили BMW.
Огонь на судне, следовавшем из германского Бремерхафена в Сингапур, вспыхнул около полуночи 26 июля. Один член экипажа погиб, вся остальная команда, включая раненых, в составе 22 человек эвакуирована на берег. Причина возгорания пока не называется.
По данным экстренных служб, сохраняется опасность возгорания аккумуляторных батарей электромобилей, а также есть вероятность того, что судно затонет, а это опасно для экологии региона.