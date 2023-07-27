Глава «Рособоронэкспорта» отрицает закупку боеприпасов у Ирана и ЮАР

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал фейками публикации СМИ, в которых сообщалось о заключении компанией нескольких контрактов в сентябре 2022 года на покупку боеприпасов у Ирана и Южно-Африканской республики. Он также обвинил британские спецслужбы, якобы передающие эти данные, в создании «качественных подделок документов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

5 июня британский телеканал Sky News опубликовал фотографии контракта на поставки оружия, заключенного между Россией и Ираном. Журналисты утверждали, что документ был передан источником из службы безопасности Великобритании. Поставщиком со стороны Ирана выступало Министерство обороны, а заказчиком со стороны России — «Рособоронэкспорт».

«На фоне глобальной информационной войны коллективного Запада с Россией для нас не стали неожиданностью публикации очередных фейков, направленных против нас и наших партнеров»,— сказал господин Михеев «Интерфаксу» на саммите Россия—Африка.

Между тем любые заявления официальных лиц США и других стран Запада о военно-техническом сотрудничестве России, по словам Александра Михеева, расцениваются как часть «недружественной политики».

Информацию о покупке Россией оружия у ЮАР, по его словам, недействительна. «И если бы иностранное вооружение применялось российскими военнослужащими в зоне СВО, украинская сторона никогда бы это не оставила без внимания»,— заключил господин Михеев.

О покупке Россией оружия у Южно-Африканской республики в декабре 2022 года сообщало издание Daily Maverick: источники утверждали, что в порту ЮАР находилось российское торговое судно «Леди Р» с отключенной системой идентификации. Позднее посол США в ЮАР Рубен Бриджети заявил, что с 6 по 8 декабря судно грузили оружием и боеприпасами в порту Саймонстаун, после чего оно отправилось в Россию. Власти ЮАР не подтвердили информацию, однако сообщили о расследовании поступившей информации.

Лусине Баласян