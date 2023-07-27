Турция и Китай поддержали переговоры для продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И пришли к соглашению в отношении конфликта на Украине и прекращению зерновой сделки. Стороны заключили, что оба вопроса должны решаться путем переговоров, сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Фото: Reuters Ван И (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Фото: Reuters

В ходе брифинга, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать встречу в Анкаре Реджепа Тайипа Эрдогана и Ван И 26 июля, Мао Нин сообщила, что они обменялись мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.

«Что касается кризиса на Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров»,— сказала официальный представитель китайского МИДа.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением второй части стамбульской договоренности. Помочь реанимировать зерновую сделку сейчас пробует Турция, а Болгария, Румыния, Евросоюз и ООН пытаются способствовать продолжению экспорта украинского зерна по суше и морю.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО зовут в коридор».

Милена Костерева