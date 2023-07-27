Глава Минэнерго: РФ за январь—май втрое нарастила поставки нефтепродуктов в страны Африки

За первые пять месяцев текущего года Россия втрое увеличила объем поставок нефтепродуктов в страны Африки — до 8 млн т. В 2023 году РФ также начала экспортировать в африканские страны нефть и поставила за январь—май 200 тыс. т, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов.

«Поскольку Россия все больше выстраивает транспортную, логистическую и финансовую инфраструктуру в части поставок, мы рассчитываем, что положительная динамика по итогам года сохранится»,— отметил министр.

28 марта господин Шульгинов заявил, что в России идет работа по переориентации поставок нефти в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В июне агентство Reuters со ссылкой на Refinitiv сообщило, что Россия нарастила экспорт дизтоплива в июне на 12% по сравнению с маем. Одним из главных направлений поставок стали страны Африки.

Эрдни Кагалтынов