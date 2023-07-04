Reuters: в июне экспорт дизтоплива из России увеличился на 12%

Экспорт Россией дизтоплива в июне составил около 3,6 млн тонн в сутки, что на 13% больше по сравнению с маем, сообщает Reuters со ссылкой на Refinitiv. По его данным, в прошлом месяце основным направлением поставок дизтоплива и газойля была Турция, отгрузки в которую в период с начала января по конец июня составили 6,6 млн тонн (в июне — около 1,47 млн тонн).

В общей сложности в июне Россия отгрузила из своих портов около 350 тыс. тонн дизтоплива в Бразилию. В страны Африки было отправлено около 0,75 млн тонн российского дизтоплива. Основными направлениями были Марокко, Гана и Того.

Еще порядка 250 тыс. тонн дизтоплива, отгруженных в июне, следует в направлении STS-перевалок. Их конечный пункт определить практически невозможно, однако эксперты полагают, что топливо следует в страны Азии и Ближнего Востока.

Российские нефтекомпании в прошлом году столкнулись с проблемами экспорта нефти и нефтепродуктов из-за западных санкций против РФ за начало боевых действий на Украине. Это заставило нефтекомпании искать альтернативные схемы и направления для экспорта.

Однако введенный 5 февраля ЕС и G7 потолок цен на российские нефтепродукты (установлен в $100 за баррель для бензина и дизтоплива) существенно не сказался на объеме экспорта, поскольку фактические цены оказались ниже уровня потолка. Несмотря на санкции, в январе—мае российские нефтекомпании увеличили экспорт бензина на 37%, до 2,5 млн тонн, на фоне прибыльности таких операций и низких цен на внутреннем рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин дальней перегонки».

Милена Костерева