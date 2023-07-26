Правительство утвердило форму повестки для мобилизации

Российское правительство утвердило форму повестки по мобилизации. Ранее военкоматы пользовались типовой формой повестки по призыву. На опубликованное 24 июля постановление сегодня, 26 июля, обратил внимание проект Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

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Документ утверждает изменения, внесенные в положение о призыве граждан РФ по мобилизации. Оповещение граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации осуществляется повестками военкоматов по форме, приложенной к постановлению. Повестки, направленные в письменной форме, дублируются в электронной. «Информация о них включается в общедоступный реестр направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток»,— следует из изменений.

Списки граждан, подлежащих призыву по мобилизации, формируют военкомы с использованием государственной информационной системы.

Уведомление о направлении повестки военкома размещается в личном кабинете гражданина на федеральном Едином портале государственных и муниципальных услуг и, при наличии технической возможности, на таком же региональном портале.

В повестке упоминается указ президента РФ об объявлении мобилизации, однако номера указа нет, как и пробела для его упоминания. Слово «частичная» в повестке не упоминается, пробела для ее упоминания перед словом «мобилизация» также не предусмотрено. На оборотной стороне повестки имеется рекомендация, что взять с собой мобилизованному. Это туалетные принадлежности и продукты питания на одни сутки.

25 июля Госдума приняла поправки, вводящие новые рамки призывного возраста — с 18 до 30 лет.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Для тех, кому под тридцать».

Мария Федотова