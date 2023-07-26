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Коммерсантъ FM
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«Аль-Хиляль» официально заявил о трансфере Малкома из «Зенита»

Пресс-служба футбольного клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сообщила, что бразильский нападающий Малком официально перешел из петербургского «Зенита» в состав команды. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «Зениту» €60 млн за трансфер Малкома. Трансфер стал самым дорогим не только в истории клуба, но и в истории лиги.

Малком

Малком

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Малком

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. Ранее, с 2018 года, он играл за «Барселону». Петербургский клуб выкупил игрока у каталонского клуба за €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В 2022 году футболист подписал долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми. В феврале 2023 года бразилец получил российское гражданство.

Весной «Аль-Хиляль» сообщал о намерениях обменять Лионеля Месси. На данный момент клуб ведет переговоры по трансферу форварда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиана Мбаппе — клуб готов предложить Мбаппе годовую зарплату в размере €776 млн, а также заплатить за его трансфер рекордные €332 млн.

Подробнее о трансфере — в материале «Ъ» «Саудовские деньги добрались до России».

Полина Мотызлевская

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