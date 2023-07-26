«В каждой игре мы выходим и отдаемся»

Футбольный клуб «Урал» в начавшемся сезоне значительно обновил состав команды. Как пояснил на пресс-конференции главный тренер клуба Виктор Гончаренко, перед ним стоит задача «создать костяк на несколько лет вперед». По его словам, новые игроки уже добавили динамики в игре «Урала».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам прошлого сезона футбольный клуб «Урал» занял 11-е место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и остановился в шаге от суперфинала Кубка России (сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару»).

Перед началом нового сезона ФК «Урал» значительно обновил состав команды. Контракты с клубом подписали Тимур Аюпов, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, бразильцы Гильерме Шеттине и Итало, а также португалец Кики. Новички уже смогли проявить себя в двух первых играх сезона.

В первом туре РПЛ «Урал» в Екатеринбурге обыграл ЦСКА со счетом 2:1, а в первом матче Кубка России с таким же счетом проиграл в Москве «Локомотиву». В обоих матчах отличился Тимур Аюпов.

«По результатам прошедших двух матчей в этом сезоне нам стало понятно, что новые игроки добавили динамики в команде, они могут хорошо атаковать, обороняться, вступать в отбор»,— рассказал на пресс-конференции главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко.

«Если посмотреть, что за год произошло с ФК “Урал”, то у нас много изменений. Средний возраст команды осенью прошлого года был под 30 лет. Но нам хотелось посмотреть в будущее, создать костяк на несколько лет вперед. Поэтому мы приглашаем игроков в основном среднего возраста»,— пояснил господин Гончаренко.

Он не исключил, что изменения могут еще произойти, так как летнее трансферное окно (время, когда клубы могут менять и подписывать игроков) открыто до 14 сентября.

Президент клуба Григорий Иванов добавил, что в середине августа к клубу может присоединиться полузащитник Олег Шатов, который сейчас восстанавливается после травмы. «У нас с ним бессрочный контракт. Шатов — человек, который принес славу клубу “Урал”. К сожалению, у него действительно серьезная травма. В середине августа он к нам приедет, будет пробовать тренироваться с командой. Все зависит от Олега, как он будет себя чувствовать»,— рассказал господин Иванов.

О задачах клуба в новом сезоне руководство клуба ответило уклончиво. «В первую очередь мы хотим, чтобы наша игра нравилась болельщикам, чтобы люди хотели прийти не на ЦСКА, “Спартак” или “Динамо”, а на футбольный клуб “Урал”. Если мы будем показывать хорошую игру, то у нас будут очки, мы сможем подниматься в турнирной таблице. Мы хотим занять место выше, чем в прошлом году. В каждой игре мы выходим и отдаемся»,— подчеркнул он.

Елена Медведева